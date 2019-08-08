Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП

СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Дорога, на которой произошло ДТП с автобусом под Новороссийском, была сухой и хорошо освещенной и отвечала всем нормативным требованиям, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, тринадцать пострадавших были экстренно прооперированы. По словам представителя экстренных служб региона, в ДТП пострадали 47 человек, трое из которых погибли. Водитель и пассажир автобуса получили амбулаторное лечение.

"Движение на участке пересечения А-290 Новороссийск - Керчь и А-146 Краснодар — Верхнебаканский на момент ДТП осуществлялось в штатном режиме: ограничения движения отсутствовали, дорожные работы не проводились. Дорожное полотно в месте ДТП отвечает требованиям эксплуатационного состояния: покрытие было сухим, чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, участок освещён, технические средства организации дорожного движения отвечают требованиям действующего проекта организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.