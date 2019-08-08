В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском

СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Погибшим в ДТП с автобусом под Новороссийском детям было не больше 10 и 16 лет, женщине - 40 лет, сообщает прокуратура Краснодарского края.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.

"В результате ДТП двое пассажиров внедорожника 2003 и 2009 года рождения, а также 40-летняя женщина погибли на месте. Водителю и еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 несовершеннолетних и водитель. Им причинен вред здоровью различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.