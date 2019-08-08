Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Киллер Александр Агеев, проходящий свидетелем по делу об убийстве шансонье Михаила Круга, задушил двоих сокамерников. Об этом пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источники, близкие к следствию.
"Он — как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их", — сказал собеседник издания.
Эти убийства затормозили следственные действия по делу об убийстве Круга, которые могли бы завершиться на месяц раньше. По данным издания, уже сегодня следствие может объявить о том, что дело раскрыто.
Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Его застрелили в собственном доме в Твери, куда музыкант вернулся после выступления на Дне города. Это дело долго оставалось нераскрытым, однако накануне стало известно, что в доме прошел новый следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы.
В Тверь из колонии "Полярная сова" привезли двух пожизненно осужденных членов банды "Тверские волки" Александра Агеева и Александра Осипова. Они рассказали, что певца никто не собирался убивать, банда разработала "хитрую комбинацию". Преступники должны были украсть ценные вещи, ожидая, что Круг, друживший с криминальными авторитетами, обратится за помощью к их главарю. Артисту вернут его имущество, а он в благодарность будет отдавать банде процент от гонораров.
На "дело" отправили Агеева и еще одного участника банды Дмитрия Веселова. Они залезли в дом, однако Круг вернулся с концерта раньше запланированного и застал их на месте преступления. Началась потасовка, в ходе которой Веселов смертельно ранил артиста. Узнав о провале операции, Осипов разозлился и убил Веселова — в этом он сам признался еще в 2012 году.