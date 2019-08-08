Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Киллер Александр Агеев, проходящий свидетелем по делу об убийстве шансонье Михаила Круга, задушил двоих сокамерников. Об этом пишет газета Киллер Александр Агеев, проходящий свидетелем по делу об убийстве шансонье Михаила Круга, задушил двоих сокамерников. Об этом пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

"Он — как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их", — сказал собеседник издания.

Эти убийства затормозили следственные действия по делу об убийстве Круга, которые могли бы завершиться на месяц раньше. По данным издания, уже сегодня следствие может объявить о том, что дело раскрыто.

Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Его застрелили в собственном доме в Твери, куда музыкант вернулся после выступления на Дне города. Это дело долго оставалось нераскрытым, однако накануне стало известно, что в доме прошел новый следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы.

В Тверь из колонии "Полярная сова" привезли двух пожизненно осужденных членов банды "Тверские волки" Александра Агеева и Александра Осипова. Они рассказали, что певца никто не собирался убивать, банда разработала "хитрую комбинацию". Преступники должны были украсть ценные вещи, ожидая, что Круг, друживший с криминальными авторитетами, обратится за помощью к их главарю. Артисту вернут его имущество, а он в благодарность будет отдавать банде процент от гонораров.