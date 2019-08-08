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РИА Новости

Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине

09:25, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Осужденный в РФ украинец Роман Сущенко подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" на Украине, заявил его адвокат Марк Фейгин.
"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождение. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа", - цитирует Фейгина агентство "Укринформ".
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По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания", в частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за обмен и какая стратегия Украины. "Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. На Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - добавил Фейгин.
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу.
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Задержание украинца Романа СущенкоРоман СущенкоМарк ФейгинУкраинаПроисшествия
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