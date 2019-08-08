Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине

По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания", в частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за обмен и какая стратегия Украины. "Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. На Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - добавил Фейгин.

О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу.