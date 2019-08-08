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РИА Новости

В Челябинской области трое детей отравились угарным газом

09:25, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
"В карталинскую городскую больницу поступили 5 человек с отравлением угарным газом: двое взрослых и трое детей. Стояние у всех стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.
Возле магазина в Дзержинске Нижегородской области, где произошло отравление угарным газом. 22 апреля 2019
22 апреля, 12:15
В Дзержинске три продавца отравились угарным газом в магазине
Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают необходимая медицинская помощь, уточняется в сообщении.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости пояснили, что на место происшествия в многоквартирный жилой дом выезжали пожарные, а также представители газовой службы. Ни возгорания, ни утечки газа зафиксировано не было, добавили в пресс-центре.
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ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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