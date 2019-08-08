В Челябинской области трое детей отравились угарным газом

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
"В карталинскую городскую больницу поступили 5 человек с отравлением угарным газом: двое взрослых и трое детей. Стояние у всех стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.
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Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают необходимая медицинская помощь, уточняется в сообщении.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости пояснили, что на место происшествия в многоквартирный жилой дом выезжали пожарные, а также представители газовой службы. Ни возгорания, ни утечки газа зафиксировано не было, добавили в пресс-центре.