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РИА Новости

В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса

09:21, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Антон Денисов
Вырубка леса. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Пятнадцать уголовных дел о незаконных вырубках леса расследуются в Красноярском крае, сообщил в четверг журналистам прокурор края Михаил Савчин.
"Постоянно проводятся прокурорами надзорные мероприятия. Осуществляются как в министерстве лесного хозяйства, так и в конкретных районах края… На сегодня в производстве следственных органов находится 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями чиновников в отношении лесов. Надзираем за расследованием", - сказал Савчин.
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Он отметил, что прокуратура также выявляет факты "преступной деятельности чиновников" и направляет материалы для расследования.
По данным прокуратуры, на утро четверга на территории края действуют 136 пожаров на площади 916 тысяч гектаров. По каждому пожару проводится проверка.
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Как сообщалось в среду, специализированная следственная группа красноярского главка МВД вылетела в Богучанский район на севере Красноярского края для выяснения причин лесных пожаров, отрабатывается и версия умышленных поджогов для сокрытия незаконной вырубки леса.
Ранее власти заявляли, что экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей.
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