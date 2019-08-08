В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса

КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Пятнадцать уголовных дел о незаконных вырубках леса расследуются в Красноярском крае, сообщил в четверг журналистам прокурор края Михаил Савчин.

"Постоянно проводятся прокурорами надзорные мероприятия. Осуществляются как в министерстве лесного хозяйства, так и в конкретных районах края… На сегодня в производстве следственных органов находится 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями чиновников в отношении лесов. Надзираем за расследованием", - сказал Савчин.

Он отметил, что прокуратура также выявляет факты "преступной деятельности чиновников" и направляет материалы для расследования.

По данным прокуратуры, на утро четверга на территории края действуют 136 пожаров на площади 916 тысяч гектаров. По каждому пожару проводится проверка.

Как сообщалось в среду, специализированная следственная группа красноярского главка МВД вылетела в Богучанский район на севере Красноярского края для выяснения причин лесных пожаров, отрабатывается и версия умышленных поджогов для сокрытия незаконной вырубки леса.