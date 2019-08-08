Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском

СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье о небезопасной перевозке детей возбуждено по факту ДТП с автобусом под Новороссийском, в котором погибли три человека и более 40 пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

"В настоящее время СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой края на контроль", - говорится в сообщении.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.