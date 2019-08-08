В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы

Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео

Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео

АЧИНСК (Красноярский край), 8 авг - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы начались на территории поселка Каменка Ачинского района Красноярского края, где был пожар на складе боеприпасов, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ремонтно-восстановительные бригады, созданные из военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), приступили в четверг к работам по восстановлению оконных конструкций и остекления многоквартирных домов в п. Каменка. Предстоит отремонтировать шесть жилых многоквартирных домов и общежитие", - сказали в департаменте.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Как пояснили в департаменте, многоквартирные дома не получили повреждений после пожара, необходимо вставить стекла в окна.

Ранее сообщалось, что в Ачинский район завезены строительные материалы, а также переброшены специалисты. По словам замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, система ЖКХ в Ачинском районе восстановлена, в дома подаётся вода и электричество.