Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T09:19Z
https://ria.ru/20190808/1557285475.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155720/17/1557201793_0:98:866:585_1036x0_80_0_0_e4497ee76281e6979094accb25f97cb4.jpg
РИА Новости

В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы

09:19, 8 августа 2019
198
© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
Перейти в фотобанк
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
АЧИНСК (Красноярский край), 8 авг - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы начались на территории поселка Каменка Ачинского района Красноярского края, где был пожар на складе боеприпасов, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Ремонтно-восстановительные бригады, созданные из военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), приступили в четверг к работам по восстановлению оконных конструкций и остекления многоквартирных домов в п. Каменка. Предстоит отремонтировать шесть жилых многоквартирных домов и общежитие", - сказали в департаменте.
Как пояснили в департаменте, многоквартирные дома не получили повреждений после пожара, необходимо вставить стекла в окна.
Ранее сообщалось, что в Ачинский район завезены строительные материалы, а также переброшены специалисты. По словам замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, система ЖКХ в Ачинском районе восстановлена, в дома подаётся вода и электричество.
Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Пожар был потушен 6 августа.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
5 августа, 15:43РИА Новости
ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах
310000
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вырубка леса
В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
РИА
Новости
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
Рабочие в цехе сборки автомобилей
СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
Взрыв на военном складе под Ачинском
В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
Лента
новостей
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Эксперт рассказал подробности взрыва на полигоне под Архангельском
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Красноярском крае возбудили шесть дел из-за рубки "сгоревшего" леса
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
Города мира. Барселона
Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
Полицейские в США
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН сожалеет о нарушении объявленного на северо-западе Сирии перемирия
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния