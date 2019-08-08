Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП под Новороссийском в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. Возбуждено уголовное дело.

"По факту аварии Ространснадзор проведёт проверку перевозчика, чей автобус попал в ДТП", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ространснадзор уточняет, что, по предварительным данным, автобус перевозил детей из Анапы в санаторий "Эллада". По данным ведомства, 7 августа в 22.15 мск в Новороссийске произошло ДТП с участием рейсового автобуса (по предварительной информации, в салоне находились 42 человека) и двух легковых автомобилей, в результате столкновения автобус и автомобили перевернулись в кювет.