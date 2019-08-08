В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом под Новороссийском в ночь на четверг, остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.

"Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Информация относительно водителя автобуса уточняется", - сказал он.

Ранее СК сообщил, что оба водителя, по предварительным данным, были трезвы. По информации экстренных служб региона, водитель автобуса получил амбулаторное лечение.