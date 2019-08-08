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РИА Новости

Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах

09:16, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода мира. Барселона
Города мира. Барселона
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэрия Барселоны разрешила женщинам посещать городские бассейны топлесс, сообщает издание Pais.
До сих пор у каждого спортивного центра были разные рекомендации и правила относительно плавания топлесс. Хотя в некоторых бассейнах это было разрешено на всей территории, в других плавать топлесс можно было только в открытом бассейне. По мнению некоторых общественных организаций, это являлось дискриминацией по половому признаку.
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По этой причине Управление по борьбе с дискриминацией подготовило доклад, в котором говорится, что "факт введения конкретных стандартов в отношении одежды для женщин подразумевает ограничение их свободы выбора и дискриминацию по признаку пола".
Издание сообщает, что вместе с этим отчетом мэрия направила сообщение в 14 муниципальных центров с бассейном в Барселоне, призвав их не запрещать плавание топлесс, а также отменить существующие правила, обязывающие женщин прикрывать верхнюю часть тела.
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Популярные комментарии
Посещаемость бассейнов наверное возрастёт
8 августа, 09:26
Павел Иванов
2110000
а правила, обязывающие женщин прикрывать нижнюю часть тела, разве не ограничивает их свободу выбора? их тоже надо отменить и разрешить женщинам посещать бассейны голышом!
8 августа, 10:02
Серж
280000
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