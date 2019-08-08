Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэрия Барселоны разрешила женщинам посещать городские бассейны топлесс, сообщает Мэрия Барселоны разрешила женщинам посещать городские бассейны топлесс, сообщает издание Pais

До сих пор у каждого спортивного центра были разные рекомендации и правила относительно плавания топлесс. Хотя в некоторых бассейнах это было разрешено на всей территории, в других плавать топлесс можно было только в открытом бассейне. По мнению некоторых общественных организаций, это являлось дискриминацией по половому признаку.

По этой причине Управление по борьбе с дискриминацией подготовило доклад, в котором говорится, что "факт введения конкретных стандартов в отношении одежды для женщин подразумевает ограничение их свободы выбора и дискриминацию по признаку пола".