Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"

ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Школьники в Якутске повредили имущество экологического парка "Лебединое озеро" и были вызваны с родителями в полицию, решается вопрос об административном наказании, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Третьего августа в соцсетях распространилось видео, на котором компания молодых людей бросается камнями в птиц и ломает статуэтку лебедя. Горожане возмутились поведением вандалов. Один из жителей Якутска написал заявление в полицию.

Через три дня удалось установить личности подростков.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены четверо учащихся городских школ в возрасте от 15 до 18 лет, среди них две девушки. Молодые люди пояснили, что в этот вечер они распивали алкогольные напитки в одном из строящихся домов, а затем отправились на озеро "Щорс" в экопарк "Лебединое озеро", где совершили повреждение имущества. Несовершеннолетние были опрошены в присутствии законных представителей. Инспекторами ПДН извещены руководители общеобразовательных школ, в которых обучаются подростки", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к административной ответственности.