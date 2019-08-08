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РИА Новости

Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"

09:11, 8 августа 2019
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© Depositphotos / kalnenkoЧерный лебедь
Черный лебедь
© Depositphotos / kalnenko
Черный лебедь. Архивное фото
ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Школьники в Якутске повредили имущество экологического парка "Лебединое озеро" и были вызваны с родителями в полицию, решается вопрос об административном наказании, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Третьего августа в соцсетях распространилось видео, на котором компания молодых людей бросается камнями в птиц и ломает статуэтку лебедя. Горожане возмутились поведением вандалов. Один из жителей Якутска написал заявление в полицию.
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Через три дня удалось установить личности подростков.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены четверо учащихся городских школ в возрасте от 15 до 18 лет, среди них две девушки. Молодые люди пояснили, что в этот вечер они распивали алкогольные напитки в одном из строящихся домов, а затем отправились на озеро "Щорс" в экопарк "Лебединое озеро", где совершили повреждение имущества. Несовершеннолетние были опрошены в присутствии законных представителей. Инспекторами ПДН извещены руководители общеобразовательных школ, в которых обучаются подростки", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к административной ответственности.
В 2016 году по инициативе одного из местных предпринимателей Юрия Борисова на озере в центре Якутска появился экологический парк "Лебединое озеро". С тех пор ежедневно около трехсот взрослых и детей посещают озеро, чтобы покормить уток и лебедей. Проект в этом году выиграл конкурс городских инициатив и получил грант "Народного бюджета" по направлению "Благоустройство".
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