На Тайване человек погиб в результате землетрясения

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Одна женщина погибла в результате сильного землетрясения, которое произошло в четверг на Тайване, следует из заявления департамента пожарной безопасности острова.

По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05.28 по местному времени (00.28 мск) в акватории уезда Илань. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 30 километров. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9, а очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

Около 8.00 по местному времени служба пожарной безопасности Нового Тайбэя сообщила, что обнаружила шестидесятилетнюю женщину без признаков жизни, на которую во время подземных толчков упал шкаф.

Землетрясение привело к серьезным перебоям в электроэнергии, без электричества остались более десяти тысяч семей, однако, по заявлению компании TaiwanPower, подача электроэнергии в большинстве домов была восстановлена к 10.00 по местному времени (05.00 мск).