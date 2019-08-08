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РИА Новости

На Тайване человек погиб в результате землетрясения

09:11, 8 августа 2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Одна женщина погибла в результате сильного землетрясения, которое произошло в четверг на Тайване, следует из заявления департамента пожарной безопасности острова.
По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05.28 по местному времени (00.28 мск) в акватории уезда Илань. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 30 километров. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9, а очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.
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Около 8.00 по местному времени служба пожарной безопасности Нового Тайбэя сообщила, что обнаружила шестидесятилетнюю женщину без признаков жизни, на которую во время подземных толчков упал шкаф.
Землетрясение привело к серьезным перебоям в электроэнергии, без электричества остались более десяти тысяч семей, однако, по заявлению компании TaiwanPower, подача электроэнергии в большинстве домов была восстановлена к 10.00 по местному времени (05.00 мск).
Тем временем, стихия сказалась и на транспортном сообщении. В уезде Илань была приостановлена часть железнодорожного сообщения, а в Новом Тайбэе и Таоюане скорость поездов была снижена до 60 километров в час. По данным управления железными дорогами Тайваня, железнодорожное сообщение было восстановлено после 8.30 по местному времени.
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