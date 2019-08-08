Атамбаев признался, что стрелял во время попытки задержания

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался в четверг журналистам, что стрелял во время попытки его задержания.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он.