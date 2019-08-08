Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах

"Два разных момента". Токио не принял ноту протеста российского МИД Правительство Японии не приняло представление российского МИД по поводу южных Курил, сообщили в японском кабмине. Политолог Андрей Губин в эфире радио Sputnik изложил свое мнение об этой ситуации.