Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам совместно с властями Сахалинской области разработать меры по активизации бизнеса на Курилах, включая налоговое стимулирование, сообщается на сайте кабмина.
"Минфину России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России совместно с правительством Сахалинской области представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования", - говорится в сообщении.
Ведомства должны до 16 августа представить материалы в правительство для обсуждения этого вопроса на совещании.