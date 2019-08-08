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РИА Новости

Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах

09:05, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам совместно с властями Сахалинской области разработать меры по активизации бизнеса на Курилах, включая налоговое стимулирование, сообщается на сайте кабмина.
"Минфину России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России совместно с правительством Сахалинской области представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования", - говорится в сообщении.
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Ведомства должны до 16 августа представить материалы в правительство для обсуждения этого вопроса на совещании.
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Дмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФМоскваЭкономика
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