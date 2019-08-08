Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева

"Как обычно в таких ситуациях, предлагают и рекомендуют держаться подальше от очага, от места происшествия и избегать мест массового скопления людей", - заявил он, отметив, что на данный момент угроз безопасности россиянам в стране нет.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.