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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев

09:00, 8 августа 2019
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© Стоп-кадр видео Ирины КарамушкинойСпецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
© Стоп-кадр видео Ирины Карамушкиной
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал в четверг журналистам, что его сторонники отпустят спецназовцев, участвовавших в операции по его задержанию и взятых в заложники после попытки штурма.
"Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера", - заявил он.
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В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.
В заложниках у сторонников экс-президента остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева. Ранее в штабе бывшего главы государства сообщали, что состояние силовиков нормальное, им оказали медицинскую помощь. Никакому насилию они не подвергаются.
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
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Атамбаев намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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