Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал в четверг журналистам, что его сторонники отпустят спецназовцев, участвовавших в операции по его задержанию и взятых в заложники после попытки штурма.

"Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера", - заявил он.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

В заложниках у сторонников экс-президента остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева. Ранее в штабе бывшего главы государства сообщали, что состояние силовиков нормальное, им оказали медицинскую помощь. Никакому насилию они не подвергаются.