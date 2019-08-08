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РИА Новости

В Сибири продолжают гореть более полутора миллиона гектаров

08:58, 8 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Лесной пожар. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 миллиона гектаров, наиболее сложная обстановка в Иркутской области и Красноярском крае, сообщается на сайте полпреда президента в СФО со ссылкой на данные МЧС РФ.
"По информации МЧС России на 8 августа, на территории Сибирского федерального округа действует 275 очагов лесных пожаров на площади более 1,5 миллиона гектаров, из них 103 пожара находятся на обслуживаемой территории, 172 – вне зоны обслуживания. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области", - говорится в сообщении.
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В Красноярском крае полыхают 136 пожаров, из них 44 находятся в зоне обслуживания, 96 - в авиационной зоне и зоне контроля. В пятикилометровой зоне находятся три населенных пункта, угрозы населению нет.
В Иркутской области - 136 пожаров, 60 из которых в зоне обслуживания, 76 в авиационной зоне и зоне контроля. В пятикилометровой зоне находятся четыре населенных пункта, угрозы населению нет. За 7 августа на землях лесного фонда области ликвидировано шесть пожаров на площади 12 тысяч гектаров, площадь пожаров в зоне контроля уменьшилась на 40 тысяч гектаров.
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"По состоянию на сегодняшний день, в зоне задымления в Красноярском крае и Иркутской области находятся шесть муниципальных образований. Распространение дымки на соседние регионы Сибирского федерального округа с территории Красноярского края не прогнозируется", - сообщает окружной центр.
Всего в тушении в регионах Сибири участвуют 2,9 тысячи человек, 396 единиц техники. Задействованы аэромобильные группировки из шести сибирских регионов, а также Уральского учебного спасательного центра МЧС России. В распоряжении спасателей в случае необходимости 31 воздушное судно, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76, вертолеты Ми-8, Ми-26.
За прошедшие сутки в тушении пожаров участвовали 12 бортов МЧС России и Минобороны РФ. В четверг на тушение восьми очагов пожаров направлено 11 воздушных судов. Ведется авиапатрулирование.
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Лесорубы сжигают Сибирь: незаконный промысел за дымовой завесойЛеса в Сибири поджигались намеренно, это показала проверка Генпрокуратуры. Не исключено, что делалось это для маскировки незаконных вырубок. Даже сейчас из тех районов, где горит лес, древесину продолжают вывозить.
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