Атамбаев намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил в четверг журналистам, что намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

"Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом, часть - к Форуму (офис Атамбаева в столице - ред.). Мы вначале к Форуму пойдем часам к 4 (13.00 мск)", - заявил он.

Белый дом - расположенное в центре Бишкека здание парламента Киргизии, на верхних этажах которого находится администрация президента. Форум - высотное здание, в нем расположен офис Атамбаева и подконтрольного ему телеканала "Апрель". Находится примерно в 40 минутах хода от центральной площади Бишкека Ала-Тоо и Белого дома.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.