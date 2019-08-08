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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Атамбаев намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке

08:55, 8 августа 2019
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© Фото : пресс-служба президента КРЭкс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил в четверг журналистам, что намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.
"Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом, часть - к Форуму (офис Атамбаева в столице - ред.). Мы вначале к Форуму пойдем часам к 4 (13.00 мск)", - заявил он.
Белый дом - расположенное в центре Бишкека здание парламента Киргизии, на верхних этажах которого находится администрация президента. Форум - высотное здание, в нем расположен офис Атамбаева и подконтрольного ему телеканала "Апрель". Находится примерно в 40 минутах хода от центральной площади Бишкека Ала-Тоо и Белого дома.
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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