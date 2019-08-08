Трех пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в краевую больницу

ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Трех пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят из городской больницы в краевую, в течение дня в Краснодар могут направить еще одного ребенка, сообщает в четверг министерство здравоохранения Краснодарского края.

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Новороссийска, пять из них - в тяжелом состоянии.

"После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар", - говорится в сообщении ведомства.