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РИА Новости

Трех пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в краевую больницу

08:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Трех пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят из городской больницы в краевую, в течение дня в Краснодар могут направить еще одного ребенка, сообщает в четверг министерство здравоохранения Краснодарского края.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
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Ранее сообщалось, что пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Новороссийска, пять из них - в тяжелом состоянии.
"После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в течение дня в детскую краевую клиническую больницу будет направлен еще один ребенок, как только его состояние стабилизируется.
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