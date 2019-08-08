Сторонники Атамбаева назвали условие, при котором отпустят заложников

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обещают отпустить заложников, если в село Кой-Таш, где находится резиденция бывшего главы государства, вернут связь, сообщил в четверг РИА Новости представитель его штаба.

"Мы свои условия озвучили. Это - вернуть связь и интернет в Кой-Таш, а также вывести отсюда всех силовиков", - заявил собеседник агентства.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

В заложниках у сторонников экс-президента остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева. Ранее в штабе сообщали, что состояние силовиков нормальное, им оказали медицинскую помощь. Никакому насилию они не подвергаются.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.