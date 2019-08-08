На Тайване землетрясение привело к перебоям с электричеством и транспортом

ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Сильное землетрясение на Тайване, которое произошло рано утром в четверг, привело к серьёзным перебоям с подачей электроэнергии и в работе транспорта, сообщает Сильное землетрясение на Тайване, которое произошло рано утром в четверг, привело к серьёзным перебоям с подачей электроэнергии и в работе транспорта, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня

По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05.28 по местному времени (00.28 мск) в акватории уезда Илань. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 30 километров. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9, а очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

Землетрясение привело к серьезным перебоям с подачей электроэнергии, без электричества остались более десяти тысяч семей, однако, по заявлению компании TaiwanPower, подача электроэнергии в большинстве домов была восстановлена к 10.00 по местному времени (05.00 мск).