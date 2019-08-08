Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 52

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. В результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 52 человека, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

Ранее речь шла о 47 раненых и одном погибшем бойце спецназа. Кроме того, травму получил начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов, сейчас он в коме.

Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.