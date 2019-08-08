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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 52

08:35, 8 августа 2019
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© Sputnik / Эркин АлымбековСитуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Архивное фото
БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. В результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 52 человека, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Ранее речь шла о 47 раненых и одном погибшем бойце спецназа. Кроме того, травму получил начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов, сейчас он в коме.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Вчера, 07:15Задержание Атамбаева
Погранслужба Киргизии усилила охрану объектов из-за ситуации с Атамбаевым
Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.
Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках.
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".
Ситуация в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Вчера, 07:59Задержание Атамбаева
В штабе Атамбаева рассказали о состоянии пострадавших спецназовцев

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
7 августа, 20:38Задержание Атамбаева
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
7 августа, 20:41Задержание Атамбаева
Штурм дома Атамбаева
371021736
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Популярные комментарии
При феодализме правитель должен либо умирать на посту,либо бежать туда, откуда не выдадут. Каждый новый набивая карманы, объясняет народу их плохое житье воровством предыдущего.
8 августа, 09:10
Vladidmir Kanygin
1302000
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