МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ООН подготовила "Руководство по спасению мира для лентяев", в котором говорится, что каждый человек может совершить, чтобы изменить мир к лучшему.
Руководство опубликовано на сайте организации, в нем четыре раздела. В первом описаны действия по спасению мира, которые любой человек может выполнить, даже не вставая с дивана. Это, в частности, экономия электроэнергии: бытовую технику рекомендуется подключать к удлинителю и полностью отключать, когда она не используется. Кроме того, рекомендуется выключать свет, если в нем нет необходимости.
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Вторя часть посвящена тому, что человек может сделать в своем доме. Так, например, рекомендуется замораживать свежие продукты, если нет возможности съесть их до того, как они испортятся. Помимо этого, предлагается употреблять меньше мяса, птицы и рыбы, принимать короткий душ для экономии воды и установить солнечные батареи для сокращения расходов на электричество.
В третьей части идет речь о том, что можно сделать за пределами дома: использовать меньше салфеток, приходить в магазин с собственной сумкой и вакцинировать себя и детей. В четвертой части говорится о действиях, которые можно совершить на работе, в частности — поддерживать равную оплату за равный труд для мужчин и женщин и противодействовать любым видам дискриминации.
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