Жээнбеков обвинил Атамбаева в грубом нарушении Конституции Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, оказав сопротивление при попытке задержания, грубо попрал конституцию и законы, заявил в четверг на заседании Совбеза республики глава страны Сооронбай Жээнбеков.

"Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона", - сказал он.

Жээнбеков отметил, что Кыргызская Республика является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами, добавил он.

Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.