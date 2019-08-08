Во Владивостоке шторм "Франциско" нарушил электроснабжение

ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Аварийные бригады планируют в течение дня восстановить нарушенное штормом "Франциско" электроснабжение во Владивостоке, сообщает мэрия.

Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Максимальное их количество выпало во Владивостоке (77 миллиметров) и Партизанске (91 миллиметр).

"Из-за дождя и ветра в некоторых районах Владивостока были зафиксированы отключения электроэнергии, часть аварий уже ликвидирована. Мобильные бригады оперативно восстановили подачу света в дома на улицах Фастовской, Нейбута, Борисенко, Шепеткова, Адмирала Кузнецова и Спиридонова. Продолжаются работы на Фадеева, Владикавказской, Воропаева и Приходько. Их планируют завершить в течение дня", - говорится в сообщении.

С улиц города убрали 12 поваленных деревьев. На улице Вилкова частично разрушен асфальт, на Спиридонова – бордюр, на Добровольского – лестница, установкой которой рабочие были заняты последние несколько дней. Все повреждения подрядные организации восстановят за свой счет.