Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T08:24Z
https://ria.ru/20190808/1557283395.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155728/58/1557285838_0:125:1200:800_1036x0_80_0_0_c643329b874bddfa7b290de3f2f929fc.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке шторм "Франциско" нарушил электроснабжение

08:24, 8 августа 2019
341
© Фото : ООО "ВЛ Новости"Последствия шторма "Франциско" во Владивостоке. 8 августа 2019
Последствия шторма Франциско во Владивостоке. 8 августа 2019
© Фото : ООО "ВЛ Новости"
ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Аварийные бригады планируют в течение дня восстановить нарушенное штормом "Франциско" электроснабжение во Владивостоке, сообщает мэрия.
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Максимальное их количество выпало во Владивостоке (77 миллиметров) и Партизанске (91 миллиметр).
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
Вчера, 03:24
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
"Из-за дождя и ветра в некоторых районах Владивостока были зафиксированы отключения электроэнергии, часть аварий уже ликвидирована. Мобильные бригады оперативно восстановили подачу света в дома на улицах Фастовской, Нейбута, Борисенко, Шепеткова, Адмирала Кузнецова и Спиридонова. Продолжаются работы на Фадеева, Владикавказской, Воропаева и Приходько. Их планируют завершить в течение дня", - говорится в сообщении.
С улиц города убрали 12 поваленных деревьев. На улице Вилкова частично разрушен асфальт, на Спиридонова – бордюр, на Добровольского – лестница, установкой которой рабочие были заняты последние несколько дней. Все повреждения подрядные организации восстановят за свой счет.
Общественный транспорт, в том числе морских прибрежных сообщений, работает по графику рабочего дня.
000102
Обсудить 0
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Приморье пенсионер без прав сбил женщину с ребенком на переходе
РИА
Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Жээнбеков обвинил Атамбаева в грубом нарушении Конституции Киргизии
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
На Тайване землетрясение привело к перебоям с электричеством и транспортом
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
В посольстве РФ назвали ситуацию вокруг Атамбаева внутренним делом Киргизии
Лента
новостей
Мужчина со смартфоном
Роскачество оценило мобильные приложения крупнейших сотовых операторов
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В штабе Атамбаева рассказали о состоянии пострадавших спецназовцев
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
Моди впервые за несколько месяцев обратится к народу Индии
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом под Новороссийском
Мужчина отдыхает на диване
ООН подготовила "Руководство по спасению мира для лентяев"
Вид на Уральский турбинный завод в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел пожар на Уральском турбинном заводе
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
К строительству дамб в ЕАО привлечено все население, сообщили в МЧС
Ситуация в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Сторонники Атамбаева назвали условие, при котором отпустят заложников
Полиция Израиля
На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата
Сотрудники МЧС на месте ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
СК представил предварительные данные по ДТП под Новороссийском
Задержанный в наручниках
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния