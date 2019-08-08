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РИА Новости

Роскачество оценило мобильные приложения крупнейших сотовых операторов

08:21, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© РИА Новости / Владимир Песня
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил наиболее популярные мобильные приложения девяти сотовых операторов ("большой четверки" и виртуальных операторов) в российском сегменте магазинов Google Play и AppStore, оценив их функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, говорится в сообщении Роскачества.
В частности, были проверены 18 приложений (9 для iOS и 9 для Android) следующих операторов: МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2, Yota, "СберМобайл", "Тинькофф Мобайл", "Ростелеком" и Danycom. Для исследования эксперты оформили на себя по sim-карте каждого из операторов, выбрали актуальные пакетные небезлимитные тарифы для физлиц, включающие интернет-трафик, sms и звонки.
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"Все протестированные приложения являются качественными, а значит – поддерживают желательный набор функций, соответствуют базовым требованиям удобства и безопасности. Категория "Мобильные операторы" имеет рекордное количество приложений, преодолевших отметку в 4,0 балла – 16 из 18", - говорится в сообщении Роскачества.
Эксперты, в частности, оценили возможности приложений управлять тарифным планом - сменить его или настроить под себя. Максимальный балл (5 из 5) получили все исследуемые приложения на обеих платформах, за исключением приложения "Мой Danycom" (4 из 5), так как приложение не содержит ссылок на детальное описание условий выбранного тарифа.
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Наиболее функциональными приложениями оказались "Мой МТС", "Тинькофф Мобайл" и "Мой Ростелеком". Также в лидерах "Мой Билайн", "Мой Теле2", "Мегафон" Личный кабинет" и "Мой Ростелеком". Лидерами по удобству на iOS стали приложения "СберМобайл" и "Тинькофф Мобайл", а на Android - "Тинькофф Мобайл" и "СберМобайл".
Кроме того, все приложения успешно прошли проверку на безопасность, продемонстрировав отсутствие вредоносных программ и избыточных запрашиваемых разрешений, безопасные передачу и хранение данных, а также доступность правовой документации. "По результатам тестирования было определено, что ни одно из исследованных приложений не содержит вредоносное ПО, а передача персональных и платежных данных каждой из программ производится в зашифрованном виде", - говорится в сообщении.
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"По результатам исследования приложения семи из девяти мобильных операторов набрали больше 4,5 баллов и были признаны отвечающими повышенным требованиям к качеству мобильного ПО данной категории. Среди них – приложения большой четверки (МТС, "Мегафон", "Билайн" и Теле2) и приложения виртуальных операторов "Тинькофф Мобайл", "СберМобайл" и "Ростелеком", - говорится в сообщении.
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