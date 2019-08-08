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РИА Новости

В Приморье пенсионер без прав сбил женщину с ребенком на переходе

08:11, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Пенсионер без водительских прав сбил за рулем иномарки на пешеходном переходе в Пограничном районе Приморья женщину с четырехлетней дочкой, обе в больнице, сообщает региональное УМВД РФ.
"Установлено, что 70-летний водитель автомашины Toyota Master Ace Surf, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на четырехлетнюю девочку и ее маму, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
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Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в хирургическое отделение местной больницы.
По данным полиции, ранее водитель был лишен прав.
На нарушителя составлены административные протоколы за вождение без прав, нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровья потерпевшего и не предоставление преимущества пешеходам. По факту ДТП проводится проверка.
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