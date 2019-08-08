Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском

АЧИНСК (Красноярский край), 8 авг - РИА Новости. Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории, которая прилегает к складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где был пожар, сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Инженерные подразделения в четверг приступили к очистке окрестностей поселка Каменка Ачинского района и территории, прилегающей к складу", - сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 7 августа приступили к очистке поселка Каменка. В Красноярский край были переброшены специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. К работам по очистке привлечены в общей сложности более 100 военнослужащих.