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РИА Новости

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском

07:34, 8 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
АЧИНСК (Красноярский край), 8 авг - РИА Новости. Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории, которая прилегает к складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где был пожар, сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Инженерные подразделения в четверг приступили к очистке окрестностей поселка Каменка Ачинского района и территории, прилегающей к складу", - сказали в департаменте.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
7 августа, 22:02
В Ачинском районе, где горел военный склад, сняли режим ЧС
Ранее сообщалось, что военнослужащие 7 августа приступили к очистке поселка Каменка. В Красноярский край были переброшены специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. К работам по очистке привлечены в общей сложности более 100 военнослужащих.
Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Пожар был потушен 6 августа.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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