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РИА Новости

В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей "заботы"

07:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
Так он прокомментировал слова Зеленского, который на встрече с украинской и крымско-татарской общинами Турции выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины и "разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом", а также пообещал, что в дальнейшей истории крымских татар будут "только счастливые рассветы".

"Внимание и "забота" президента Украины неубедительны, неискренни и продиктованы личными интересами жалкой кучки изгоев. Крымчанам не нужна "забота" президента чужой страны. Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам — крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества. У них нет желания иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил полуострову несколько блокад, включая продовольственную и энергетическую", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, никакого разобщения крымско-татарского народа нет, а крымские татары, проживающие в других странах, спокойно приезжают в Крым навестить родных и близких.
"Крымские татары остались и поддержали российский Крым, став гражданами Российской Федерации. В Крыму царит межнациональное единство и согласие", — подчеркнул депутат.
Он отметил, что после воссоединения с Россией полуостров покинула лишь небольшая группа экстремистов и радикалов, попавших под влияние запрещенной в России экстремистской организации.
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В Крыму оценили заявление Зеленского о "возвращении" полуострова Украине
20811118
Обсудить 11
Руслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Крым - это земля, которая принадлежит живущим на ней людям. Они проголосовали за то, чтобы войти в состав России, распоряжаясь этой территорией. Так что теперь Крым - часть России.
8 августа, 08:34
Сосед Соседов
1100000
Убежден, не нужно вообще ни как реагировать на любые высказывания о Крыме..вопрос закрыт с 2014 года для руководства и народа России, а мнение и слова других, реально не должны нас волновать.А не братьям отвечу русской поговоркой..что имеем не храним, потерявши плачем ( ну или скачем).
8 августа, 09:01
ЗВЗа, Веру, царя и Отечество!
910000
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