В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей "заботы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
Так он прокомментировал слова Зеленского, который на встрече с украинской и крымско-татарской общинами Турции выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины и "разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом", а также пообещал, что в дальнейшей истории крымских татар будут "только счастливые рассветы".
"Внимание и "забота" президента Украины неубедительны, неискренни и продиктованы личными интересами жалкой кучки изгоев. Крымчанам не нужна "забота" президента чужой страны. Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам — крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества. У них нет желания иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил полуострову несколько блокад, включая продовольственную и энергетическую", — сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, никакого разобщения крымско-татарского народа нет, а крымские татары, проживающие в других странах, спокойно приезжают в Крым навестить родных и близких.
"Крымские татары остались и поддержали российский Крым, став гражданами Российской Федерации. В Крыму царит межнациональное единство и согласие", — подчеркнул депутат.
Он отметил, что после воссоединения с Россией полуостров покинула лишь небольшая группа экстремистов и радикалов, попавших под влияние запрещенной в России экстремистской организации.