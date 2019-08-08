В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей "заботы"

"Внимание и "забота" президента Украины неубедительны, неискренни и продиктованы личными интересами жалкой кучки изгоев. Крымчанам не нужна "забота" президента чужой страны. Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам — крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества. У них нет желания иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил полуострову несколько блокад, включая продовольственную и энергетическую", — сказал Бальбек РИА Новости.