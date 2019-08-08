Погранслужба Киргизии усилила охрану объектов из-за ситуации с Атамбаевым

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Погранслужба Киргизии усилила охрану своих объектов в связи с ситуацией с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС)

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Атамбаева обвиняют в коррупции. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.