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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Погранслужба Киргизии усилила охрану объектов из-за ситуации с Атамбаевым

07:15, 8 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressКиргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Погранслужба Киргизии усилила охрану своих объектов в связи с ситуацией с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС)
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Атамбаева обвиняют в коррупции. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.
"Усилены меры собственной безопасности, мы усилили охрану некоторых пограничных объектов", - заявили в ГПС.
В ведомстве уточнили, что, несмотря на это, контрольно-пропускные пункты на границе работают в штатном режиме.
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