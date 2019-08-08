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РИА Новости

В попавшей в ДТП под Новороссийском машине находились шесть человек

07:13, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, находились в легковой машине, попавшей в ДТП с автобусом под Новороссийском, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как ранее сообщало ГУ МВД по Краснодарскому краю, все трое погибших в аварии под Новороссийском пассажиры легковушки, из них двое несовершеннолетние.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, тринадцать пострадавших были экстренно прооперированы.
По словам представителя экстренных служб региона, в ДТП пострадали 47 человек, трое из которых погибли. Водитель и пассажир автобуса получили амбулаторное лечение.
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ДТП под НовороссийскомКраснодарский крайПроисшествия
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