В попавшей в ДТП под Новороссийском машине находились шесть человек

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, находились в легковой машине, попавшей в ДТП с автобусом под Новороссийском, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Как ранее сообщало ГУ МВД по Краснодарскому краю, все трое погибших в аварии под Новороссийском пассажиры легковушки, из них двое несовершеннолетние.

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, тринадцать пострадавших были экстренно прооперированы.