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РИА Новости

Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7 процента

07:03, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом церемонии вручения Путину ордена Дружбы КНР
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом церемонии вручения Путину ордена Дружбы КНР
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2019 года составил 61,133 миллиарда долларов, что на 4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,8% и достиг 26,67 миллиарда долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 9,4%, - до 34,46 миллиарда долларов.
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Отдельно в июле Китай закупил у РФ товаров на 4,72 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 4,53 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая - 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.
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