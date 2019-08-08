Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7 процента

ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2019 года составил 61,133 миллиарда долларов, что на 4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,8% и достиг 26,67 миллиарда долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 9,4%, - до 34,46 миллиарда долларов.
7 августа, 12:24Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин
Отдельно в июле Китай закупил у РФ товаров на 4,72 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 4,53 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая - 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.