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РИА Новости

В России разработали тяжелые экранопланы для тушения лесных пожаров

07:02, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В России разработали тяжелые экранопланы, которые могли бы существенно упростить процесс тушения крупных лесных пожаров, сообщил председатель совета директоров - генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева Георгий Анцев.
По его словам, такой аппарат может брать порядка 200 тонн воды и сбрасывать её за то же время, за которое самолеты Ил-76 сбрасывают лишь 40. Анцев напомнил и преимущество экранопланов: им не нужно закачивать воду на аэродромах, они могут брать ее на крупных реках.
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Кроме того, экранопланы неприхотливы к местам базирования – могут стоять на воде или выходить на берега с небольшим уклоном.
В свою очередь, Анцев добавил, что не считает панацеей их при тушении лесных пожаров, но отметил их эффективность в борьбе с крупными очагами.
"При пожарах высокой интенсивности и битве за площади экраноплан дает существенный выигрыш по массе сбрасываемой воды на единицу площади за более короткое время. Если говорить об интенсивных возгораниях, это помогает "давить" очаг", - заключил генконструктор.
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