В России разработали тяжелые экранопланы для тушения лесных пожаров

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В России разработали тяжелые экранопланы, которые могли бы существенно упростить процесс тушения крупных лесных пожаров, сообщил председатель совета директоров - генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева Георгий Анцев.

По его словам, такой аппарат может брать порядка 200 тонн воды и сбрасывать её за то же время, за которое самолеты Ил-76 сбрасывают лишь 40. Анцев напомнил и преимущество экранопланов: им не нужно закачивать воду на аэродромах, они могут брать ее на крупных реках.

Кроме того, экранопланы неприхотливы к местам базирования – могут стоять на воде или выходить на берега с небольшим уклоном.

В свою очередь, Анцев добавил, что не считает панацеей их при тушении лесных пожаров, но отметил их эффективность в борьбе с крупными очагами.