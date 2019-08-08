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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Генпрокуратура Киргизии возбудила дела после столкновений у дома Атамбаева

07:00, 8 августа 2019
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© Sputnik / Эркин АлымбековСитуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело после столкновений у резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе надзорного органа.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Получивший травму начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов в коме. Задержать экс-президента не удалось.
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"Сторонниками экс-президента было оказано вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Кроме того, в целях воспрепятствования следствию были организованы массовые беспорядки, сопряженные с применением насилия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статьями 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство) УК", - заявили в генпрокуратуре.
В надзорном органе уточняют, что в результате столкновений с различными телесными повреждениями в чуйскую и бишкекскую территориальные больницы были госпитализированы 47 человек, из них 22 сотрудника комитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских. Один сотрудник ГКНБ скончался от огнестрельного ранения.
"Собранные материалы, также зарегистрированы в ЕРПП по признакам статей 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) УК Кыргызской республики. Кроме этого, 08.08.2019 года по факту захвата сотрудников ГКНБ Кыргызской республики в качестве заложников сторонниками А. Атамбаева, материал зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам статьи 244 (захват заложников)", - добавили в генпрокуратуре.
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