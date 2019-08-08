Генпрокуратура Киргизии возбудила дела после столкновений у дома Атамбаева

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело после столкновений у резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе надзорного органа.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Получивший травму начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов в коме. Задержать экс-президента не удалось.

"Сторонниками экс-президента было оказано вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Кроме того, в целях воспрепятствования следствию были организованы массовые беспорядки, сопряженные с применением насилия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статьями 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство) УК", - заявили в генпрокуратуре.

В надзорном органе уточняют, что в результате столкновений с различными телесными повреждениями в чуйскую и бишкекскую территориальные больницы были госпитализированы 47 человек, из них 22 сотрудника комитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских. Один сотрудник ГКНБ скончался от огнестрельного ранения.