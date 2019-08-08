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РИА Новости

Центробанк Китая опустил курс юаня ниже психологической отметки

06:43, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Центральный банк Китая впервые после глобального финансового кризиса 2008 года опустил курс юаня ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.
В четверг ЦБ установил средний обменный курс на уровне 7,0039 – на 43 пункта слабее, чем во вторник, когда курс составил 6,9996 за доллар.
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Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.
ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая вновь подчеркнул, что не собирается использовать курс юань в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.
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КитайСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Я плакаль... Вспомнил, что бакс стоил у нас 6 рублей...((
8 августа, 09:00
aanod1000
250102
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