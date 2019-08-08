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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии проходит заседание Совета безопасности по ситуации с Атамбаевым

06:42, 8 августа 2019
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© Sputnik / Эркин АлымбековСитуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. В Бишкеке началось заседание совета безопасности Киргизии по ситуации с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Сооронбая Жээнбекова.
Оно проходит без участия прессы.
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Накануне вечером спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.
Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.
В итоге 43 человека пострадали, один спецназовец погиб. Травму получил и начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов, сейчас он в коме.
Задержать экс-президента не удалось.
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
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Атамбаев призвал силовиков "не стрелять в свой народ"
Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть Жээнбекову в результате выборов.
Парламент 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. Надзорный орган пришел к выводу, что Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
Через неделю его лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными", заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
7 августа, 19:42Задержание Атамбаева
Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
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