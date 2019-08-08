Пятеро пострадавших в ДТП под Новороссийском находятся в тяжелом состоянии

Сотрудники МЧС в приемном отделении городской больницы №1 города Новороссийска, куда были доставлены пострадавшие в результате ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковушка, пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте администрации города.

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

"По последним уточненным данным, в Первой городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них пять человек в тяжелом состоянии. В числе погибших - трое", - говорится в сообщении.