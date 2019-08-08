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РИА Новости

Пятеро пострадавших в ДТП под Новороссийском находятся в тяжелом состоянии

06:25, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС в приемном отделении городской больницы №1 города Новороссийска, куда были доставлены пострадавшие в результате ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Сотрудники МЧС в приемном отделении городской больницы №1 города Новороссийска, куда были доставлены пострадавшие в результате ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковушка, пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте администрации города.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
"По последним уточненным данным, в Первой городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них пять человек в тяжелом состоянии. В числе погибших - трое", - говорится в сообщении.
Администрация Новороссийска окажет родственникам погибших и пострадавших всестороннюю помощь и поддержку. Работает телефон горячей линии: 8(8617) 64-66-27. По нему родственники пострадавших могут узнать всю информацию о ДТП.
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ДТП под НовороссийскомНовороссийскПроисшествия
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