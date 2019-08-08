К строительству дамб в ЕАО привлечено все население, сообщили в МЧС

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Женщины, дети, пожилые люди и вообще почти все не занятые люди помогают строить дамбы в Еврейской автономной области, где ждут подхода волны паводка, сообщает региональный главк МЧС.

Из-за дождей и подъема рек, в том числе трансграничного Амура, в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Пункт пропуска через российско-китайскую границу "Амурзет" в ЕАО со среды приостановил работу из-за паводка. По прогнозу гидрометеоцентра, 9-11 августа пик гребня паводка ожидается у села Ленинское, там вода поднимется на 20-30 сантиметров. Сейчас уровень воды у села – 895 сантиметров.

В Ленинском районе там, где возможен разлив воды, возводят дамбы из мешков с песком до отметки 950 сантиметров.

"Хочу отметить, что большой вклад и неоценимую помощь в укрепление дамб вносят сами жители населённых пунктов. Это женщины с детьми, пожилые люди, свободные от работы мужчины и все те, кто решил свое личное время потратить не на отдых, а на защиту своего села", - сказал замначальника главка Алексей Таёкин, чьи слова приводятся в сообщении.

В селе Кукелево женщины и дети помогают наполнять мешки песком, а спасатели с помощью трактора местного фермера загружают мешки и укладывают их в барьер на пути паводка. Помогают военные, добровольцы и сельские старосты.