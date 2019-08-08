После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, госпитализированы 44 человека, сообщил региональный Минздрав.

Тринадцать из них экстренно прооперировали. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1. Их на реанимобилях отправили в Краснодар.

В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу.

Крупное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись в лоб, после чего упали с тридцатиметрового обрыва.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.

В обеих машинах находились 47 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело.