Число пострадавших в спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 48

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве здравоохранения Киргизии.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших и одном погибшем.

"За медицинской помощью в больницы Бишкека и Чуйской области обратились 48 человек", - заявили в ведомстве

По словам представителя минздрава, девять из них отправлены на амбулаторное лечение, один пострадавший спецназовец скончался во время операции из-за огнестрельного ранения в грудную клетку. В итоге на стационарном лечении находится 38 человек.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Однако задержать экс-президента не удалось.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.