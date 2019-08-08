МИД Японии сообщил, когда японцы приедут на Курилы по безвизовому обмену

ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов запланирована на 10-11 августа, сообщается на сайте МИД Японии.

"На основании достигнутого в июне соглашения между Японией и Россией при благоприятных погодных условиях будет организована поездка с использованием самолета на могилы предков на островах Кунашир и Итуруп на два дня и одну ночь с 10 по 11 августа", - говорится в пресс-релизе.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.