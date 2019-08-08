Число подтопленных дачных участков у Хабаровска за сутки выросло вдвое

ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Число подтопленных паводком на Амуре дачных участков у Хабаровска за сутки увеличилось более чем вдвое – до 700, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Подтоплены отдельные дороги и придомовые территории. В среду в МЧС сообщали о 330 дачных участках, находящихся в зоне паводка, на островах у Хабаровска.

"В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию порядка 700 огородов… Также проводится оценка обстановки береговой линии Хабаровска, особенно тех районов, где по прогнозам развития обстановки могут быть подтоплены жилые дома. Подтопленных жилых домов в Хабаровске нет", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что среди подтопленных дач есть и жилые, и заброшенные.