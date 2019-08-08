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РИА Новости

Число подтопленных дачных участков у Хабаровска за сутки выросло вдвое

05:19, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Число подтопленных паводком на Амуре дачных участков у Хабаровска за сутки увеличилось более чем вдвое – до 700, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Подтоплены отдельные дороги и придомовые территории. В среду в МЧС сообщали о 330 дачных участках, находящихся в зоне паводка, на островах у Хабаровска.
"В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию порядка 700 огородов… Также проводится оценка обстановки береговой линии Хабаровска, особенно тех районов, где по прогнозам развития обстановки могут быть подтоплены жилые дома. Подтопленных жилых домов в Хабаровске нет", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что среди подтопленных дач есть и жилые, и заброшенные.
Уровень реки Амур у Хабаровска утром 8 августа поднялся на 17 сантиметров - до 493 сантиметров, что на 43 сантиметра выше отметки неблагоприятного явления. Отметка опасного явления здесь составляет 600 сантиметров. На ближайшие двое суток гидрологи ожидают подъем уровня воды на 30-40 сантиметров.
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