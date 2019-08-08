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РИА Новости

Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском

05:18, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Развилка на трассе под Новороссийском, где в результате ДТП с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, опасная, сообщил РИА Новости житель Анапы Валерий Ворошилов и поделился видео.
На записи, сделанной через несколько минут после смертельного ДТП, видно множество машин специальных служб.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. В сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. Погибли три человека, в том числе двое детей, 41 был госпитализирован, в том числе 12 детей. Возбуждено уголовное дело.
Ворошилов рассказал, что оказался на месте ДТП минут через 20 после аварии. Он вместе с семьей ехал по трассе, когда его автомобиль стали обгонять машины скорой помощи и полиции.
"Эта развилка всегда была опасной. Поток машин по трассе идет по маршруту Краснодар – Новороссийск, много фур… В сторону Анапы сложно повернуть и выехать сложно, особенно летом. Бывают, что выскакивают и бьются. Там нерегулируемый перекрёсток получается", - сообщил собеседник.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмДТП под НовороссийскомПроисшествия
Популярные комментарии
Этот перекресток действительно аховый. Но на это ГИБДД плевать, им надо только бабло стричь с приезжих.
8 августа, 06:37
Van der Bum
1801102
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