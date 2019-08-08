Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7

Актер проник в перевернувшийся внедорожник и пытался отстегнуть ремень безопасности, державший кресло ребенка, однако это ему сделать не удалось. С ремнем в итоге справилась другая очевидица происшествия, которая залезла в салон с противоположной стороны.

"Я пытался вытащить младенца, но не мог расстегнуть ремень. Она проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал ребенка", — рассказывает сам Трехо.

Кроме ребенка, по его словам, в машине была пожилая женщина. Он не исключил, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора.