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РИА Новости

Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США

05:10, 8 августа 2019
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© Фото : предоставлено компанией "Централ Партнершип"Дэнни Трехо в фильме "Дети шпионов 4D"
Дэнни Трехо в фильме Дети шпионов 4D
© Фото : предоставлено компанией "Централ Партнершип"
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7.
Актер проник в перевернувшийся внедорожник и пытался отстегнуть ремень безопасности, державший кресло ребенка, однако это ему сделать не удалось. С ремнем в итоге справилась другая очевидица происшествия, которая залезла в салон с противоположной стороны.
"Я пытался вытащить младенца, но не мог расстегнуть ремень. Она проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал ребенка", — рассказывает сам Трехо.
Кроме ребенка, по его словам, в машине была пожилая женщина. Он не исключил, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора.
В пожарной службе города сообщили, что три человека были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
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Дэнни ТрехоСШАВ мире
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