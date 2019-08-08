В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции

ДАМАСК, 8 авг - РИА Новости. Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.

Больница "Аль-Асада" - одна из самых известных в стране, подчиняется не только министерству здравоохранения, но и министерству высшего образования. С началом войны многие врачи уехали за рубеж, поэтому большое количество молодых специалистов сейчас проходит здесь обучение.

Ещё одна проблема, кроме нехватки кадров, - это недостаток медикаментов и высокотехнологичного оборудования, которые не поставляются в страну из-за санкций.

"Совместно страны Европы и Запада устроили блокаду против Сирии, поэтому у нас были проблемы с аппаратурой, не было лекарств", - рассказал Баракат. По его словам, позже их начали завозить в обход санкций.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются сирийские больницы, здесь проводят сложнейшие операции по пересадке почек и печени, лечат и оперируют злокачественные опухоли.