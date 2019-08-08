Мадуро пообещал воздать по заслугам "предателям родины"

Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы при участии Учредительного собрания планируют начать контрнаступление против "предателей родины", чтобы те "получили по заслугам", заявил президент Николас Мадуро.

"Мы активизируем контрнаступление вместе с Национальным учредительным собранием, со всеми нашими полномочиями и воздадим по заслугам тем, кто продает родину, предателям родины. Они хотят битвы? Давайте сражаться, мы готовы", - заявил глава государства в эфире государственного телевидения.

Выступление Мадуро состоялось практически сразу после того, как стало известно, что представители правительства Венесуэлы не поедут на переговоры с оппозицией на Барбадос из-за блокады экономики страны со стороны администрации президента, а также потому, что оппозиция активно поддерживает это решение США.

"На этой неделе американский империализм сошел с ума и вонзил кинжал в душу Венесуэлы, а эти (оппозиция) устроили праздник, аплодировали", - сказал президент.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.