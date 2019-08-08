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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро пообещал воздать по заслугам "предателям родины"

05:05, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Карлос ЭррераУчастники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© РИА Новости / Карлос Эррера
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы при участии Учредительного собрания планируют начать контрнаступление против "предателей родины", чтобы те "получили по заслугам", заявил президент Николас Мадуро.
"Мы активизируем контрнаступление вместе с Национальным учредительным собранием, со всеми нашими полномочиями и воздадим по заслугам тем, кто продает родину, предателям родины. Они хотят битвы? Давайте сражаться, мы готовы", - заявил глава государства в эфире государственного телевидения.
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Выступление Мадуро состоялось практически сразу после того, как стало известно, что представители правительства Венесуэлы не поедут на переговоры с оппозицией на Барбадос из-за блокады экономики страны со стороны администрации президента, а также потому, что оппозиция активно поддерживает это решение США.
"На этой неделе американский империализм сошел с ума и вонзил кинжал в душу Венесуэлы, а эти (оппозиция) устроили праздник, аплодировали", - сказал президент.
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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