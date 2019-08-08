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РИА Новости

Владелец Victoria's Secret обвинил миллиардера Эпстина в присвоении $46 млн

05:01, 8 августа 2019
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© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniПоказ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Миллиардер Лесли Векснер, основатель и генеральный директор корпорации L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, заявил, что его бывший финансовый менеджер миллиардер Джеффри Эпстин, обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, присвоил более 46 миллионов долларов из его состояния, сообщает издание Wall Street Journal.
В среду Векснер в письме членам его фонда Wexner Foundation сообщил, что недостающие средства были обнаружены после того, как в 2007 году он принял решение разорвать отношения с Эпстином на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
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"Мы обнаружили, что он незаконно присвоил огромные суммы денег, принадлежавших мне и моей семье. По правде говоря, это было сильным шоком, хоть это и ничто по сравнению с немыслимыми обвинениями, которые выдвигаются против него сейчас", - написал Векснер в письме, поступившем в распоряжение Wall Street Journal.
По данным налоговых отчетов, в январе 2008 года Эпстин перечислил инвестиции в размере 46 миллионов долларов в благотворительный фонд Векснера. При этом миллиардер ответил, что эта сумма была только частью средств, которые Эпстин мог присвоить.
Согласно газете, Эпстин помогал Векснеру с налогами, управлял инвестициями, а также благотворительными и трастовыми фондами.
Газете не удалось связаться с адвокатом Эпстина, а пресс-секретарь Векснера отказался комментировать вопрос о том, сообщил ли миллиардер об этой ситуации властям.
"Мне стыдно из-за того, что, как и многих других, меня обманул господин Эпстин. Теперь я знаю, что мое доверие к нему было крайне необоснованным, и я искренне сожалею, что наши пути пересеклись", - написал Векснер.
Совет директоров L Brands недавно нанял стороннюю юридическую фирму для проверки работы Эпстина в компании.
Ранее сообщалось, что по информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Джеффри Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпстину предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. Позднее Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее.
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