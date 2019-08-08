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РИА Новости

Арабская коалиция призвала стороны к самообладанию на фоне событий в Йемене

04:53, 8 августа 2019
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© Flickr / Brian Harrington SpierГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Flickr / Brian Harrington Spier
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Арабская коалиция призвала все стороны проявить самообладание в связи с последними событиями в городе Аден на юге Йемена, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
Ранее переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Телеканал Sky News Arabia сообщил о трех погибших и 10 пострадавших в результате столкновений у президентского дворца. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы переходного совета Южного Йемена.
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Аль-Малики призвал все стороны к самообладанию и сотрудничеству с йеменским правительством в преодолении "критического этапа" в свете событий в Адене. Кроме того, он подчеркнул необходимость поставить во главу угла национальные интересы Йемена.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
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