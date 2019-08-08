Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Фура, перевозившая сухой лед, полностью разрушилась во время движения на трассе в Красноярском крае, погиб водитель, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, инцидент произошел в Назаровском районе. Трасса не является федеральной.

"По предварительным данным, фура перевозила сухой лед (твердый углекислый газ). Предположительно, в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте", — сказал Юрченко.

Сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги в районе происшествия.