Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T10:25Z
https://ria.ru/20190808/1557281405.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155729/46/1557294614_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_ac310219cba67b640a3638fb2574e348.jpg
РИА Новости

Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения

04:19, 8 августа 2019
61858
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Фура, перевозившая сухой лед, полностью разрушилась во время движения на трассе в Красноярском крае, погиб водитель, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
По его словам, инцидент произошел в Назаровском районе. Трасса не является федеральной.
"По предварительным данным, фура перевозила сухой лед (твердый углекислый газ). Предположительно, в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте", — сказал Юрченко.
Сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги в районе происшествия.
На месте работает следственно-оперативная группа. Угрозы жизни и здоровью людей нет, экологической угрозы тоже нет.
26301511843
Обсудить 6
Красноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Предприниматели все выжимают из своей техники, не вкладывают средства для обслуживания. Главное прибыли, а человеческая жизнь ничто. Очень жаль погибшего водителя.
8 августа, 07:00
nnatasha.mart67
3600601
не понял,что значит-разрушение.колёса отвалились?или что?автор,подробнее.
8 августа, 04:28
pilyugin60
1101000
Рекомендуем
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
РИА
Новости
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Подозреваемые в убийстве трех человек Кам Маклеод и Брайер Шмегельский
Канадских подростков, подозреваемых в убийстве трех человек, нашли мертвыми
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя
Михаил Круг
Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
"Я не баран". Почему каждый президент Киргизии ссорится с ближайшим другом
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве пресекли работу "циничных лжеюристов", обманувших 300 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния